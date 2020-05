Borsa: Milano in deciso rialzo con Recovery Fund

PEG

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Seduta da incorniciare per Pazza Affari che chiude in forte rialzo all'indomani del Recovery Fund annunciato dall'Ue . Il Ftse Mib sale del 2,46% a 18.351 punti, su livelli vicino al 9 marzo scorso, ossia all'inizio del lockdown. Mentre lo spread tra Btp e Bund cala a 184 punti base mantenendosi ai minimi dal mese di aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano scende all' 1,42% Maglia rosa è Ferragamo (+16,3%) dopo che il consiglio d'amministrazione ha definito un nuovo assetto di governance della società. In evidenza poi Pirelli (+8,2%), Campari (+6,5%), Moncler (+5,8%) Tra i bancari strappa Mps (+6,10%), Bene poi Bper (+4,02%), Banco Bpm (+3,79%). In recupero le utility con Italgas che sale del 2,84%. Tra i petroliferi Saipem guadagna il 4,97%. In calo Atlantia (-1,23%). (ANSA).