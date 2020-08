Borsa: Milano gira in rialzo con Fca, Intesa e Bper

BF

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - La Borsa di Milano inverte rotta (Ftse Mib +0,1%) e sono le trimestrali a influenzare le scelte degli investitori. Bper corre in rialzo del 4,24% a 2,26 euro, Intesa Sanpaolo sale dell'1,7% a 1,87 euro, Fca dell'1,4% a 9,53 euro. Fuori dal paniere principale balza sugli scudi Mps (+4,2% a 1,6 euro), il Creval guadagna il 10,7% a 7,09 euro, mentre Pirelli scivola in calo del 3,95% a 3,54 euro e la Roma riduce il rialzo al 2,5 per cento a 0,56 euro. (ANSA).