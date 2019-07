Borsa: Milano debole con Saipem e Brembo

ALG

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Piazza Affari resta debole a metà seduta, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,19% appesantito da Saipem (-2,5%), Pirelli (-1,7%), Stm (-1,4%), Cnh e Fca, entrambe in calo dell'1%, con il settore automotive affaticato in tutta Europa (-1,1% l'indice Dj Stoxx). Piazza Affari si muove in linea con le altre Borse europee, dalle quali si stacca Londra (+1,4%), grazie ai balzi dell'Lse (+15%) e di Just Eat (+28,7%). Fiacchi anche i bancari con Unicredit (-0,7%) e Bper (-0,7%), per cui si aprirà mercoledì con Intesa (-0,3%) la stagione delle trimestrali. Male Brembo dopo i conti inferiori alle attese degli analisti (-3,38%), poco mossa Nexi nonostante il rialzo delle stime sul 2019 (-0,15%) mentre è invariata Cir. Sostengono il listino Tim (+1,6%), ancora premiata dopo l'accordo sulle torri, Amplifon (+0,85%), Atlantia (+0,72%) e Poste (+0,68%).