Borsa: Milano chiude positiva con Fineco

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo, poco sopra alle altre borse europee, nel giorno delle consultazioni al Quirinale per risolvere la crisi di Governo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,77% a 20.847 punti, favorito dal calo dello spread tra Btp e Bund a quota 200 punti. Pochi scambi anche nel corso della seduta odierna, per 1,6 miliardi di euro, dovuti alla scarsa attività degli investitori in agosto. In luce Fineco (+4,21%), seguita a distanza da Poste (+2,8%), Ubi Banca (+2%), Bper (+1,73%), e Intesa (+1,01%). In forte rialzo Prysmian (+4,64%) e Pirelli (+3,88%), legata alle evoluzioni della guerra dei dazi insieme a Stm (+1,17%), mentre Fca (+3,34%) ha corso insieme a Exor (+4%) e Cnh (+3,9%), su ipotesi di un ritorno di fiamma del progetto di nozze con Renault (+3,73%), con Torino e Parigi silenti sul tema. Le oscillazioni del greggio (Wti a cavallo della parità) non hanno impedito gli acquisti su Saipem (+2,64%) ed Eni (+1,57%).