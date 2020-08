Borsa: Milano chiude in rialzo, corrono Tim e Mediobanca

LE

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - La Borsa di Milano (+0,54%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Tim (+5,1%), con le aspettative sulla rete unica, e Mediobanca (+3,2%), dopo che la Bce ha dato il via libera a Delfin di Leonardo Del Vecchio di salire fino al 20% di Piazzetta Cuccia. Intanto lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in calo a 143 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,01% In ordine sparso le banche con Unicredit (+0,9%) e Intesa (+0,5%) in terreno positivo mentre hanno chiuso in calo Banco Bpm (-1%), Mps (-0,6%), piatta Bper (-0,04%). Seduta in calo per le utility, in linea con il comparto in Europa. In fondo al listino Italgas (-2,1%), Hera (-2%), A2a (-1,6%), Terna (-1,5%) e Snam (-1,2%). Contrastati i titoli legati al petrolio con Eni (+0,3%), mentre sono in rosso Tenaris (-1%) e Saipem (-0,6%). In positivo il comparto dell'automotive con Cnh (+1,1%), Pirelli (+1%), Ferrari (+0,8%), Fca (+0,6%). (ANSA).