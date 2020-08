Borsa: Milano apre in calo -0,26%

BF

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Si apre segnata da alta volatilità la seduta di scambi alla Borsa di Milano. In avvio l'indice Ftse Mib si è portato in calo dello 0,26% per pareggiare subito dopo. Sugli scudi si distinguono Banco Bpm (+2,48%) e Bper (+1,86%) mentre le vendite si concentrano sui titoli dell'energia con Enel che cede lo 0,49%, Snam lo 0,54% e Terna lo 0,7 per cento. (ANSA).