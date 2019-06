Borsa: Milano +1%, sprint Ferragamo

VE

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +1%), prima in Europa, pur con lo Spread in rialzo sopra i 271 punti dopo dati europei in linea con le stime e in attesa della decisione della Bce sui tassi, previsti invariati. Sugli scudi Ferragamo (+3,54%), spinta dalla raccomandazione 'hold' (tenere in portafoglio) di Hsbc, e Leonardo (+2,4%), il cui amministratore delegato Alessandro Profumo ha confermato l'assenza di "impatti rilevanti" da una possibile uscita senza accordo del Regno Unito dall'Ue. Si conferma in calo Juventus (-2,1%), mentre Fca (-0,22%) torna sotto lo zero all'indomani della decisione di ritirare l'offerta di integrazione con Renault (-6,6% a Parigi). Giù anche Exor (-0,73%) e, tra i bancari, Azimut (-0,98%). Si muovono in controtendenza Unicredit (+1,33%), che ha rafforzato il progetto Sandokan sui crediti immobiliari inesigibili, e Intesa (+0,9%). Contrastate Tim (-0,1%) e Gedi (+0,87%) che hanno ceduto due giorni fa Persidera a F2i e alla controllata Ei Towers.