Borsa, Hong Kong apre a +1,05% dopo voto

(ANSA) - PECHINO, 25 NOV - La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta, in scia al risultato delle elezioni distrettuali che hanno visto l'ondata pro-democrazia che ha spazzato via il fronte pro-Pechino: l'indice Hang Seng guadagna nelle primissime battute 278,77 punti, salendo a quota 26.873,35, con un guadagno dell'1,05%.