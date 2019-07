Borsa: Europa tiene, Milano +0,6%

VE

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Si mantengono in lieve rialzo le principali Borse europee, in una seduta caratterizzata da scambi modesti per il secondo giorno di chiusura di Wall Street per l'indipendenza. Milano (Ftse Mib +0,6%) si conferma in testa, favorita dallo spread tra Btp e Bund tedeschi, salito peraltro a 206 punti, dopo essere sceso nella vigilia fino a 197 punti. Seguono Francoforte (+0,16%), Parigi (+0,1%) e Londra (+0,05%), mentre Madrid (-0,35%) resta sotto la parità. Peggio delle stime le vendite al dettaglio dell'Ue in maggio (-0,3%), che erano attese in rialzo. Salgono i petroliferi Total (+0,8%), Shell (+0,7%) ed Eni (+0,54%) nonostante il calo del greggio (Wti -0,6%), che favorisce i produttori di pneumatici Pirelli (+1,87%), Continental (+1,5%) e Nokian (+2%). In luce le banche da Mps (+13,35%) a Unicredit e Ubi (+4% entrambe), Banco Bpm (+2,5%) e Intesa (+1,8%). Bene Caixabank (+1,73%) e Credit Agricole (+1,42%), mentre rallenta SocGen (+0,4%).