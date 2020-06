Borsa: Europa peggiora con avvio negativo Wall Street

TOM

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Tornano a peggiorare le principali Borse europee, dopo l'avvio negativo di Wall Street. La peggiore è Madrid (-2%9, seguita da Londra (-1,7%), Francoforte (-,3%9 e Parigi (-1,2%). Perde anche Milano (-1,2%), con lo spread Btp-Bund avviato verso 190 punti e tra le banche le peggiori sono Bper (-1,7%) dopo l'accordo con Ubi (-0,3%), Unicredit (-1,7%) e Intesa (-1,3%), ma vanno più giù Banco Santander (-4,7%), Dnb e Ing (-4,5%). In lieve discesa (-0,1%) l'oro, che non segue quindi le tensioni dei mercati. Euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1281 e sullo yen a 121,08. L'indice d'area, Stoxx 600, perde l'1%, con i petroliferi particolarmente pesanti, soprattutto Omv (-5,4%), Polski Koncern (-5%) e Bp (-4,5%), con il nuovo calo del greggio (wti -4,1% a 34,8 dollari al barile) sui timori di una seconda ondata di coronavirus. Male le auto, in particolare Renault (-2,8%), Daimler (-2,3%9 e Peugeot (-1,9%). Tra gli assicurativi precipita Tryg (-9,2%). In ordine sparso i farmaceutici, con un balzo di Ucb (+13,78%). (ANSA).