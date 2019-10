Borsa: Europa negativa tranne Milano

TOM

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Negative le principali Borse europee in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future sono negativi, mentre i dati sulle nuove richieste di disoccupazione aumentano più del previsto e cala il reddito personale, mentre aumenta la spesa. Unica positiva è Milano (+0,3%). La peggiore è Londra (-0,9%), seguita da Parigi (-0,3%) Madrid (-0,1%), mentre è sulla parità Francoforte (-0,05%). A trainare il Ftse Mib è Fca (+8,7%) con a Exor (+5,8%), mentre l'auto in Europa soffre, a partire da Peugeot (-11,6%), seguita da Renault (-3%) e Faurecia (-2,3%). L'indice d'area, Stoxx 600, cala dello 0,2%. In rosso i petroliferi, col greggio in calo (wti -0,9%). Giù Tgs Nopec (-3,4%), Aker Bp (-3,1%), Tenaris (-3%) dopo i conti Royal Dutch (-2,9%), Lundin Petroleum (-2,6%), mentre sale Repsol (+1,4%), dopo che l'ad ha confermato l'ipotesi di nuove acquisizioni nel 2020. Patiscono le banche, con perdite per Aib (-3,9%), Banco Santander (-2,7%), Unicredit (-1,4%), con lo spread a 133, e guadagni per Caixa (+1,7%).