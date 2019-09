Borsa: Europa negativa, Milano -0,13%

PEG

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Si confermano negative le Borse europee dopo l'apertura in calo di Wall Street mentre resta alta l'attenzione sul Parlamento britannico che vota la legge per fermare l'uscita senza accordo dall'Ue. Parigi (-0,41%) resta la peggiore. Francoforte cede lo 0,17%, Londra lascia lo 0,26% con la sterlina che precipita ai minimi da tre anni sul biglietto verde a 1,1959 dollari, il livello più basso da ottobre 2016. Milano oscilla nervosamente (Ftse Mib -0,13% a 21.434 punti). L'ottimismo sulla formazione dell'esecutivo porta lo spread tra il Btp e il Bund sotto i 160 punti base (159), ai minimi da metà maggio 2018 con il tasso sul decennale del Tesoro allo 0,869%. In evidenza Mps (+3,69%) spinta anche da ipotesi di un'accelerazione nella ricerca di una soluzione per consentire l'uscita del Tesoro dall'azionariato, prevista entro il 2021. Cauta Mediaset (-0,7%) alla vigilia dell'assemblea straordinaria sul riassetto.