Borsa: Europa lieve rialzo, Milano -0,4%

TOM

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - In vista dell'apertura di Wall Street, con i future in positivo, in attesa di dati Usa sul Pil, sono in lieve rialzo le principali Borse europee, con in testa Londra (+0,6%), seguita da Parigi (+0,5%), dove cresce la fiducia dei consumatori a luglio, e Francoforte (+0,3%), che segna un calo dei prezzi delle importazioni a giugno. Prosegue invece in negativo Milano (-0,4%), coi dati dell'Istat, che segnano una risalita a luglio per la fiducia di consumatori e imprese in Italia, eccezione per la manifattura, ma una frenata delle retribuzioni a giugno. Lo spread Btp-Bund a 194 e le banche in rosso, come nel resto d'Europa, pesano sul Ftse Mib. Tra i più bassi del listino Ubi (-2,6%, Fineco (-1,6%), Banco Bpm (-1,5%), Unicredit e Bper (-1,4%), Intesa (-0,8%). Cresce il prezzo del petrolio (wti +0,73%) e Pirelli vende (-2,7%). Debole Eni (-0,4%), chiuso il semestre con utili in flessione, mentre Saipem (+0,9%).