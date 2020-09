Borsa: europa in rialzo, si scommette su vaccino

BF

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Le Borse in Europa si muovono in rialzo, estendendo a settembre i guadagni di agosto. L'indice Cac-40 a Parigi sale dello 0,55% a quota 4.974 in apertura, Londra guadagna lo 0,44% a quota 5.963 e Francoforte lo 0,71% a quota 13.037 . Gli investitori scommettono sulla ripresa economica della Germania e sono ottimisti sulla sperimentazione a larga scala del vaccino contro il coronavirus. (ANSA).