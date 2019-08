Borsa: Europa in rialzo, Parigi +0,9%

BF

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Avvio positivo per le Borse in Europa. I mercati hanno voluto leggere in modo ottimistico le dichiarazioni di Donald Trump sui rapporti commerciali con la Cina, cogliendo il "stiamo parlando molto bene" e tralasciando il "non sono ancora pronto a un accordo". Parigi guadagna lo 0,9%, Francoforte l'1,05%, Londra lo 0,93 per cento. Acquisti sull'energia e i petroliferi con Royal Dutch in rialzo dell'1,6% e sulle banche con Hsbc in rialzo dell'1,6 per cento. Secondo gli operatori però è più "un rimbalzo tecnico".