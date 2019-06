Borsa: Europa in recupero, Milano +0,40%

PEG

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Le Borse europee si muovono sempre debolmente anche se tentano un parziale recupero con l'indice d'area Stoxx 600 che si muove a ridosso della parità. Guidate da Milano (Ftse Mib +0,40%) e Francoforte (+0,37%) le Piazze del Vecchio Continente cercano lo spunto rialzista con Wall Street incerta. Parigi è marginale a -0,01%, mentre Londra segna un -0,08%. Il petrolio è in calo a New York, con le quotazioni intorno ai 59 dollari. Lo spread tra btp e bund resta ancorato in area 244 punti base. A Piazza Affari prosegue l'evidenza delle banche con la previsioni di una politica accomodante di Bce e Fed. Maglia rosa è Ubi (+4,11%), seguita da Unicredit (+2,55%). Sul fronte opposto del listino da registrare le vendite sulla Juventus (-2,76%), Italgas (-1,82%), Unipol (-1,27%) e Terna (-1,29%).