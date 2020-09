Borsa: Europa debole, banche in ordine sparso, bene auto

TOM

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Deboli le principali Borse europee con il peggiorare di Wall Street sui dati macroeconomici. Giù Londra (-1%), Francoforte (-0,9%) e Parigi (-0,1%), tiene Madrid (+0,4%). In rosso Milano (-1,3%), con lo spread balzato verso 147 punti. Incertezze che fanno riprendere quota all'oro (+0,2%) a 1.935 dollari l'oncia. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo 0,6%, con informatica, con Apple che va giù (-5,6%) negli Usa, e materiali, mentre guadagna l'energia. Banche in ordine sparso: su Bank of Ireland (+5,7%) e Barclays (+3,1%), giù Fineco (-4,8%), Swedbank (-1,4%) e Kbc (-0,5%). Tra i semiconduttori i peggiori Dialog (-6%) e Stm (-5,5%). Male i farmaceutici, nonostante l'accelerata dell'Ue sul vaccino, soprattutto Vifor (-5,7%) e Qiagen (-5,3%). Bene i petroliferi, come Bp (+1,6%) e Royal Dutch (+1,7%), non Lundin (-2,6%) e Aker (-2,8%), mentre il greggio cala (-1,9%) a 40,7 dollari al barile. Per le auto picchi di Renault (+4,2%) e Peugeot (+3,6%), seguite da Volkswagen (+2,3%) e Fca (+1,9%). (ANSA).