Borsa: Europa cresce, Milano migliore

TOM

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Sono in ripresa le principali Borse europee verso fine seduta, mentre Wall Street allunga il passo in positivo. Stacca tutte Milano (+1,2%), seguita da Madrid (+0,5%) e a distanza restano Londra (+0,02%), Parigi (-0,2%) e Francoforte (-0,3%). Gira intanto in positivo il greggio (wti +0,5%) dopo l'aumento più contenuto delle attese delle scorte americane. Guadagnano la maggioranza dei petroliferi, in particolare Saipem (+4,7%) col ritorno all'utile e al dividendo, mentre perde Tullow (-3,9%). Le auto trascinano verso l'alto i listini, i particolare la coppia Peugeot (+4,6%) e Fca (+4,2%). In rosso invece Ferrari (-0,9%). Rimbalzo verso l'alto che continua per il lusso, da Lvmh (+1,3%) a Kering (+1%), Ferragamo (+1,5%) e Moncler (+1,6%). Banche in ordine sparso, con lo spread Btp-Bund sotto 148: le migliori sono Intesa (+1,7%) e Bper (+1,4%). Brillanti Mediaset (+4,9%) e Mediaset Espana (+3,7%) dopo la sentenza di Amsterdam favorevole al progetto Mfe.