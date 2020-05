Borsa: Europa conferma rialzo, Milano +1,7%

VE

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Confermano il rialzo le principali borse europee sulla scia di Wall Street, con Parigi (+2,22%) in testa davanti a Francoforte (+1,84%), Londra (+1,79%), Milano (+1,7%) e Madrid (+1,1%). Ridiscende a quota 240 punti lo spread tra Btp e Byund tedeschi, mentre il greggio accelera (Wti +17,127%a 23,9 dollari al barile) sfiorando quota 24 dollari. Ne conseguono rialzi per Shell (+9%), Total (+8,7%), che ha diffuso la trimestrale, ed Eni (+5,87%). In luce Volkswagen e Peugeot (+4% entrambe), seguite da Fca (+2,09%), dopo la trimestrale diffusa nella vigilia anche da Ferrari (-1,82%). Sprint di Prysmian (+6,88%) dopo una commessa in Germania, bene Essilux (+1,75%) dopo la trimestrale. Effetto conti anche su Intesa (+4,48%), debole Unicredit (-0,3%), cauta Banco Bpm (+0,5%),l brillante Tim (+3,1%). (ANSA).