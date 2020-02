Borsa: Europa chiude in rosso

TOM

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, con in calo l'indice sulla fiducia degli investitori. Maglia nera a Londra (-0,27%) a 7.446 punti, seguita da Parigi (-0,23%) a 6.015 punti) e Francoforte (-0,15%) a 13.494 punti. Meglio invece Madrid (+0,05%) a 9.816 punti, rimasta sulla parità.