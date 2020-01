Borsa:Europa chiude in calo,Londra -1,3%

TOM

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Chiusura in rosso per tutte le principali Piazze europee con l'emergenza coronavirus dichiarata dall'Oms e i Paesi che via via prendono maggiori precauzioni. Francoforte è stata la peggiore (-1,33%) a 12.981 punti, subito dietro a Londra (-1,3%) a 7.286 punti alla vigilia della Brexit. Deciso calo anche per Madrid (-1,16%) a 9.367 punti e Parigi (-1,11%) a 5.806 punti.