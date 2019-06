Borsa: Europa apre incerta, attesa Fed

BF

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Seduta mista per le Piazze in Europa cpn Londra incerta (-0,03%), Francoforte poco sotto la parità (-0,08%) e Parigi che oscilla (apre a +0,07%). Dopo il rally innescato dalla Bce gli investitori sembrano prendersi una pausa. Bene banche e titoli minerari mentre perdono terreno i settori più difensivi come il real estate e l'alimentare. Ora l'attesa è per le indicazioni sul taglio dei tassi che possono arrivare dalla Fed.