Borsa: Europa apre in rialzo, bene auto e banche

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Le Borse europee e avviano la seduta in terreno positivo dopo la performance negativa di venerdì. I listini del Vecchio continente, orfani di Wall Street perchè chiusa per il Labor Day, sono sostenuti da banche a auto e non risentono del dato sotto le stime della produzione industriale tedesca. Tra gli investitori permane l'ottimismo per le sperimentazioni dei vaccini per il coronavirus. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro si attesta a 1,1829 a Londra. Hanno avviato la seduta in rialzo Londra (+1%), Francoforte (+0,69%), Parigi ( +0,3%), Madrid (+0,62%). (ANSA).