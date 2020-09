Borsa: Asia incerta su timori Covid, Europa attesa in rialzo

PEG

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Borse di Asia e Pacifico al'insegna dell'incertezza sui timori dettati dalla nuova emergenza per il Covid mentre il presidente della Fed, Jerome Powell ha avvertito che la strada per la ripresa è lunga e che servono ulteriori aiuti pubblici. Tokyo, dopo una lunga pausa festiva, cede lo 0,06% e guarda anche alle indicazioni di politica monetaria che arriveranno dalla Boj, la banca centrale giapponese. Shanghai segna invece un marginale +0,20% mentre Shenzhen si muove con più convinzione (+0,74%). Piatta Seul (+0,03%) . Vola Sydney (+2,,4%) sulla possibilità che il prossimo mese la banca centrale tagli i tassi d'interesse. Future Europa e Wall Street positivi. In agenda pmi tedesco, inglese e dall'eurozona. Atteso anche il pil spagnolo. Dagli Stati Uniti sotto la lente le domande di mutui e il dato sulle scorte di petrolio. (ANSA).