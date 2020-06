Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, Europa

PEG

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con indici azionari statunitensi positivi e l'ottimismo sulla ripresa economica in concomitanza con la riapertura delle attività commerciali, dopo l'emergenza coronavirus. Tokyo sale dell'1,19%, Hong Kong dello 0,59%. Più contenute Shanghai (+0,13%) e Shenzhen (+0,09%). Positivi anche i future sull'Europa mentre sono negativi quelli su Wall Street. Senza grandi spunti la giornata in termini macro con i listini che guardano a giovedì e alla riunione della Bce dalla quale potrebbe uscire, almeno queste sono le attese degli analisti, un aumento fra 500-700 miliardi della portata del Pandemic Emergency Purchase Programme, l'arma messa in campo dalla Banca centrale europea per contrastare gli effetti del coronavirus.