Borsa: Asia cauta, occhi su Brexit

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Borse di Asia e Pacifico caute in attesa di capire l'evoluzioni sulla Brexit con lo speaker della Camera dei Comuni, che ha respinto la mozione del governo di Boris Johnson per rimettere ai voti oggi l'accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles. Sui mercati si respira ottimismo invece per l'andamento dei i colloqui tra Usa e Cina su commercio. Chiusa Tokyo per festività Hong Kong procede senza grandi strappi (+0,21%) e così Shanghai (+0,42%) e Sydney (+0,30%) mentre allungano il passo Shenzhen (+0,94%) e Seul (+1,14%). Sul fronte dei cambi l'euro scambia a 1,156 dollari (+0,06%) mentre la sterlina avanza dello 0,13% a 1,297. Il prezzo del petrolio Wti è, invece, in lieve calo. Il greggio cede lo 0,21% a 53,21 dollari al barile mentre è fermo quello del Brent a 58,91 dollari. I future sull'Europa sono positivi cosi' come quelli degli Stati Uniti.