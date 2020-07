Avio Aero lancia E-TDC, network per innovazioni sostenibili

COM-GTT

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Nasce l'European Technology Development Cluster ( E-TDC), l'innovativo modello di collaborazione europeo tra Avio Aero, affiliate europee di GE Aviation, centri R&D, Università e PMI cooperanti su progetti comuni d'innovazione sostenibile. Venticinque Istituzioni, tra cui i Politecnici di Torino, Milano e Bari, la Federico II di Napoli e prestigiosi atenei con sede in Polonia, Repubblica Ceca e Germania, lavoreranno in maniera congiunta sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie abilitanti a una propulsione aeronautica sostenibile. "Le tecnologie chiave che caratterizzeranno le prossime generazioni di prodotto aeronautico vanno dall'elettrificazione o ibridizzazione, allo sviluppo di nuove architetture motore ultra-efficienti, fino all'uso di bio-combustibili o fonti alternative ad emissioni zero, come l'idrogeno - spiega Enrico Casale, EU Programs & Research Network Leader di Avio Aero -. Temi altamente complessi che necessitano di menti esperte ed eterogenee, tanto quanto di talenti. Sulle giovani menti fondiamo la nostra ricerca verso il futuro". (ANSA).