Auto, a settembre +7,9% dopo 9 mesi in negativo

Dopo mesi in caduta libera, per il mercato dell’auto a settembre arriva il primo segno positivo anche in Veneto e a Verona. Secondo i dati Unrae, nel mese del rientro dalle vacanze, in regione sono state immatricolate 12.908 vetture contro le 12.011 del 2019, con un incremento del +7,47%. Nella provincia scaligera, la crescita è stata in linea e pari al +7,91% con 2.605 auto messe su strada contro le 2.414 dell’anno prima. Il dato fa ben sperare gli operatori veneti del settore che dalla riapertura di maggio post lockdown vedono crescere la domanda, nonostante la variazione complessiva nei primi nove mesi si assesti al -34,65% con 75.164 immatricolazioni da gennaio a settembre 2020, contro le 115.010 del 2019. A Verona è andata anche peggio con 14.897 vetture dotate di targa contro le 23.947 di un anno fa, per una perdita del -37,79%. «Siamo comunque passati da una media iniziale di 20-25 vendite chiuse ogni 100 preventivi a 30-35. In agosto, in particolare, abbiamo quasi raddoppiato gli affari grazie alla rottamazione. Settembre ha chiuso con oltre il +7%. Siamo fiduciosi nella risposta del mercato, con ulteriori incentivi possiamo crescere ancora, riducendo le perdite di quest’anno così complicato», commenta ottimista Giorgio Sina, presidente del Gruppo Confcommercio Veneto-Auto Moto. L’impatto del lockdown è stato pesante. Considerando però solo settembre, le province di Vicenza, Padova e Verona superano ciascuna il 20% di nuove immatricolazioni. A crescere di più con +24,56% è la provincia di Belluno, seguita da Rovigo (+18,79%), Venezia (+11,56), Treviso (+10,72%), Verona e Padova (5,44%). Solo Vicenza resta in negativo (-1,26%). «Gli incentivi hanno spinto la ripresa del mercato», ragiona Andrea Pozzerle, rappresentante delle imprese di commercializzazione di auto e moto del Veronese aderenti a Confcommercio, «ma l’anno chiuderà comunque per tutti con bilanci in rosso. Il volume di fatturato perduto nei mesi del lockdown sarà difficilmente recuperabile. Per venirci incontro, il Governo dovrebbe rimodulare gli incentivi sulla reale richiesta del mercato». Al momento gli acquisti più favoriti sono di vetture elettriche, su cui sommando le agevolazioni si può arrivare a uno sconto di 10mila euro a vettura. «Ma i concessionari hanno bruciato gli incentivi riservati alle vetture ad alimentazione tradizionale, più economiche, e in alcuni casi non sono riusciti ad esaurire i plafond su elettrico ed ibrido», aggiunge. Sono 7.819 le ibride immatricolate in Veneto tra gennaio e agosto (+17,9%). Numeri più bassi (978 unità messe su strada), ma tassi di incremento vertiginosi per l’elettrico (+84,2%), «che crescerà molto, ma in futuro», per Sina. Intanto resta il problema della vecchiaia del parco circolante. In Veneto, come nel resto d’Italia, il 60% di auto ha più di 10 anni. «La Regione», conclude, «potrebbe mettere in piedi degli incentivi specifici per l'acquisto del nuovo. La nostra associazione ha un progetto in proposito, da presentare al presidente Luca Zaia». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Zanetti