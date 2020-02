Astaldi: prestito Usa senza quorum

TOM

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - L'assemblea del prestito obbligazionario emesso da Astaldi da 750 milioni di euro scadenza 2020, convocata per deliberare sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta della stessa Astaldi nell'ambito della procedura concordataria, non si è costituita, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo. Si riunirà pertanto nuovamente in seconda convocazione, il 10 marzo alle 12 e, occorrendo, in terza convocazione, il 24 marzo alle 12.