Ance: 749 opere bloccate per 62 mld

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ancora lunga la lista delle opere bloccate: in totale 749 per 62 miliardi. Lo ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, all'assemblea dell'associazione. "Nell'elenco c'è di tutto: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti", ha spiegato Buia, sottolineando che si tratta di "220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare vite umane". La lotta alla burocrazia, "anzi alla "burokrazia in stile Soviet" è tra le grande priorità da affrontare in Italia ha detto Buia.