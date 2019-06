Alla Scala premiate imprese e lavoratori

MF

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le imprese storiche, i lavoratori ma anche l'innovazione: sono questi gli ingredienti dell'Ambrogino delle imprese, premio che la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ha consegnato oggi alla Scala. Sono state 148 le aziende e 277 i lavoratori che hanno ricevuto il riconoscimento (una medaglia e un attestato). "Impresa e Lavoro" - ha spiegato il presidente della Camera di commercio Carlo Sangalli- è un riconoscimento agli imprenditori e ai loro collaboratori che hanno saputo resistere e innovarsi creando benessere diffuso per il nostro territorio. La Lombardia e, in particolare, la nostra area di riferimento di Milano, Monza Brianza e Lodi, segnano nel 2018 una crescita della ricchezza prodotta dell'1,4%. Un dato superiore alla media nazionale limitata allo +0,9%. Il nostro territorio, dunque, in uno scenario generale in bilico tra stagnazione e recessione, lancia un segnale di fiducia e di tenacia".