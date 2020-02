Al via a Linate riconoscimento facciale

EM

(ANSA) - MILANO, 12 FEB -E' attivo da oggi in via sperimentale il riconoscimento facciale per i controlli di sicurezza e gli imbarchi all'aeroporto milanese di Linate. Lo annuncia la Sea, gestore degli scali del Capoluogo lombardo, spiegando che "non è più necessario esibire il documento d'identità e la carta di imbarco durante le procedure di controllo e di imbarco". Un risultato ottenuto grazie ad un apparato multimediale che rileva le caratteristiche biometriche del volto passeggero e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e nelle carte di imbarco. "Al passeggero - viene spiegato - basterà mostrare il proprio viso e arrivare all'imbarco senza file". Il progetto Face Boarding è in fase sperimentale al prossimo 31 dicembre esclusivamente sui voli Alitalia della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino. Possono accedervi i passeggeri già con i requisiti per il 'fast-track', ossia maggiorenni, muniti di carta d'imbarco e documento elettronico rilasciato dopo il 1/o gennaio del 2017.