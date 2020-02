Air Italy: vertice Solinas-De Micheli

YJF-CT

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Il governatore della Sardegna Christian Solinas incontrerà domani al Mit la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Alla riunione, in programma alle 15, è stato invitato a partecipare anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Si discuterà della continuità aerea da e per la Sardegna, della proroga dell'attuale regime di voli agevolati in scadenza il 16 aprile prossimo e della crisi di Air Italy. La trasferta a Roma dei due presidenti ha portato alla sconvocazione dell'Aula prevista per domani a Cagliari con all'ordine del giorno la crisi della compagnia aerea. Confermato, invece, l'incontro delle 10.30 tra i consiglieri regionali, i dipendenti del vettore e i sindacati. "E' il momento dell'unità e della coesione - spiega Pais - Non ci devono essere divisioni ideologiche o partitiche: l'unica voce che deve arrivare a Roma è quella della Sardegna".