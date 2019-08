Agli italiani piace il noleggio, +3,7%

MF

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Piace agli italiani il noleggio, attività in crescita tanto che nel 2019, secondo un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, le imprese del settore sono aumentate del 3,7%, arrivando a 29 mila con un totale di 49 mila addetti. Prima è la Lombardia con 3988 ditte, seguita da Lazio (3585), Campania (3032) e Sicilia (2.481). In realtà, a seconda della zona sono diversi i tipi di noleggio. Trento, ad esempio, è prima per noleggi di biciclette e attrezzature sportive, mentre Sassari per noleggio di imbarcazioni da diporto e pedalò. Roma è al primo posto per noleggio di autovetture e aerei e Milano per cessione dei diritti di proprietà intellettuale e simili. Tra i settori con più attività vi sono il noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri (8.225 di cui 1.142 in Lombardia), il noleggio di macchinari con 6.730 e il noleggio di attrezzature sportive e ricreative con 5.502 (prime Sardegna e Sicilia con rispettivamente 641 e 569 attività, terza la Campania con 527).