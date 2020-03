A rischio due miliardi di indotto per il sistema delle fiere venete

Anche Veronafiere, con Italian Exhibition Group, che opera a Vicenza, Fiera di Padova e Longarone Fiere, era al tavolo di concertazione con le categorie economiche, convocato ieri in Regione per fare il punto sulle ricadute dell’epidemia covid19. All’appuntamento ha partecipato il direttore generale Giovanni Mantovani che ha cercato di quantificare l’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema fieristico regionale. «Ci sono due dati immediati posti alla riflessione del governo regionale e nazionale. Il primo, è che il settore fieristico genera un indotto molto importante per i territori. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sviluppano l’80% delle fiere internazionali che si tengono in Italia. Nel solo Veneto le manifestazioni fatturano circa 200 milioni l’anno con un impatto per l’indotto di 2 miliardi», afferma. «Il secondo è che spostare dal calendario una fiera non dà certezza di successo. Questo perché il mercato è abituato a posizionamenti puntuali nell’agenda del settore di riferimento, sia essa una cadenza annuale, biennale o triennale», aggiunge. Quello che sta succedendo in questi giorni è che una fetta consistente di programmazione sta slittando avanti, a fine primavera quando, si spera, il timore del contagio sarà superato. Veronafiere la settimana scorsa ha confermato l’edizione numero 54 di Vinitaly e quindi di Sol&Agrifood, del nuovo salone dedicato alle birre artigianali Xcellent Beers, e di Enolitech, dal 19 al 22 aprile. Ma ha posticipato Model Expo Italy ed Elettroexpo, previste sabato 7 e domenica 8 marzo, che scivolano al 21 e 22 novembre, Innovabiomed, dedicata ai dispositivi medici, che da martedì 10 e mercoledì 11 marzo slitta al 15 e 16 giugno. Stessa sorte per Samoter, fiera internazionale delle macchine per costruzioni, che dal 21 al 25 marzo, si sposta dal 16 al 20 maggio insieme ad Asphaltica, manifestazione sulle infrastrutture stradali, e LetExpo, logistica e sull’intermodalità sostenibile, organizzato con Alis. «Le operazioni implicano ingenti investimenti aggiuntivi, pari se non superiori all’ordinario. Un cambio di data, infatti, va promosso a tutti i livelli e verso tutti gli stakeholder, impatta sulla catena logistica degli allestimenti e dell’accoglienza, senza considerare le ricadute sulle agende delle aziende espositrici. È questo, quindi, lo scenario nel quale stiamo operando per salvaguardare un’annata che, ad oggi, si prospetta complicata», completa, «Aver spostato Samoter a maggio significa aver perso i sei milioni di investimenti». All’incontro di ieri mancavano i rappresentanti del primario, convocati oggi a Venezia al tavolo verde voluto dall’assessore all’Agricoltura, Giuseppe Pan. Intanto, in giornata è arrivata la proroga di 14 giorni alle scadenze dei bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 deliberati il 23 dicembre, che mettono a disposizione delle imprese agricole e della sostenibilità in campagna oltre 91 milioni di euro. La giunta veneta ha stabilito che i termini del 10 marzo, il 9 aprile e il 24 aprile, a seconda del tipo di intervento, siano posticipati. «In modo che anche i Comuni della “zona rossa”, le cui attività sono bloccate, possano predisporre le domande». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

