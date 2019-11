A.Mittal: Emiliano convoca parti sociali

BU

(ANSA) - BARI, 10 NOV - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha convocato per domani presso la presidenza regionale (ore 14:30) un incontro con le parti sociali e istituzionali (Organizzazioni sindacali, Confindustria, Comune e Provincia di Taranto) per discutere della situazione della ex Ilva di Taranto dopo l'annunciato disimpegno di ArcelorMittal. Ne dà notizia la Regione Puglia.