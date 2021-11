World rugby apre a cambio nazionale per i giocatori

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La World rugby apre alla possibilità ai giocatori internazionali di trasferirsi da una nazionale all'altra, a condizione però di dimostrare uno "stretto e credibile" legame tramite "diritto di nascita". La modifica al regolamento si applicherà dal gennaio 2022. Sono tre i criteri che il trasferimento dovrà rispettare. Il giocatore, che dovrà lasciare il rugby internazionale per 36 mesi, deve essere nato nel paese in cui desidera trasferirsi o avere un genitore o un nonno nato in quel paese. Inoltre potrà cambiare nazionale solo una volta e in ogni caso sarà soggetto all'approvazione del comitato per il regolamento di World rugby. "L'approvazione del regolamento modificato segue le richieste delle nazioni emergenti e un successivo processo di consultazione ad ampio raggio", fa sapere l'organo di governo mondiale del rugby. "Molti giocatori in tutto il mondo beneficeranno ora della possibilità di rappresentare il paese di nascita o dei loro antenati, fungendo da vero impulso alla competitività delle nazioni emergenti, che a loro volta andranno a beneficio del gioco nel suo insieme", ha commentato il Ceo di International Rugby Players, Omar Hassanein. Per esempio l'ex All Blacks Charles Piutau, in base alle nuove regole, potrà giocare per il Tonga. (ANSA).