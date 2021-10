Vela: 'L'Uomo e il Mare' va in onda con la Barcolana

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Grande protagonista il vento nelle acque di Trieste con la bora che a oltre 40 nodi ha caratterizzato l'edizione numero 53 della Barcolana. Così la puntata della Rubrica "L'Uomo e il mare" in onda questa sera alle 22.50 su Raisport +HD, curata e condotta da Giulio Guazzini, sarà interamente dedicata al racconto della Coppa d'Autunno, la Barcolana della ripresa come è stata definita dopo la nefasta esperienza del Covid. Una sintesi della diretta trasmessa domenica scorsa dallo studio Rai allestito sul molo Bersaglieri, arricchita dalla voce preziosa dei protagonisti come Furio Benussi e Lorenzo Bressani vincitori a tempo di record sul maxi di oltre 20 metri Arca. Un' occasione, la Barcolana, anche per ritrovarsi e fare sistema per dare voce al mondo della vela a trecentosessanta gradi. Dalle problematiche legate alla tutela dell'ambiente alle tematiche dell'economia circolare a tutte le iniziative sportive e non legate al mare e alla vela come la presentazione dell' OCEAN RACE, il giro del mondo a vela in equipaggio che partirà nel 2022 da Alicante e arriverà a Genova nel 2024. Lo spettacolo in mare non è mancato grazie al vento che è andato gradualmente ad aumentare. Tante le barche in difficoltà con ritiri eccellenti. (ANSA).