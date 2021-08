Torino: mini-abbonamenti per Salernitana, Lazio e derby

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Tre partite a prezzo speciale, così il club di via Arcivescovado punta a riempire l'Olimpico Grande Torino in vista dei prossimi impegni casalinghi dei granata. La società, infatti, ha studiato la formula dei mini-abbonamenti: per le sfide contro Salernitana (12 settembre), Lazio (22 settembre) e il derby contro la Juventus (3 ottobre). Si va dai 45 euro per le curve ai 490 euro della Tribuna Grande Torino. Il club ricorda che per accedere all'impianto, aperto al 50 per cento della sua capienza, sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Nella prima di campionato, contro l'Atalanta, sabato scorso, gli spettatori all'Olimpico Grande Torino sono stati solo 3.475. (ANSA).