Tennis: Wimbledon; Djokovic supera il terzo turno

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Novak Djokovic ha superato il terzo turno del torneo di Wimbledon grazie al successo in tre set sullo statunitense Denis Kudla, n.114 del ranking. Partita di routine per il campione serbo, n.1 del mondo, nei primi due set, conclusi a proprio favore con il punteggio di 6-4, 6-3. Più complicato chiudere il match perché nel terzo Kudla si è portato in vantaggio 3-0 e poi 4-1, costringendo Djokovic a recuperare terreno. Tornato in equilibrio sul 4 pari, il set è proseguito fino al tiebreak, che Djokovic ha chiuso 9-7, in 2h16' di gioco. (ANSA).