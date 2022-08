L'azzurro vince in tre set a uno e 3 ore e 25 di gioco

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Avanza agli Us Open Matteo Berrettini. Il romano n.13 del mondo ha superato in quattro set il francese Hugo Grenier con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6, 7-6 in 3 ore e 25 di gioco. (ANSA).