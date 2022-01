Tennis: Nadal "Djokovic conosce le regole,queste le conseguenze"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Conosce le regole e le conseguenze a cui vai incontro se non ti vaccini, è una sua libera scelta. Il mondo ha sofferto abbastanza per la pandemia, bisogna vaccinarsi. Credo in quello che dice la scienza". Rafa Nadal, al ritorno sui campi per il Melbourne Summer Set dopo la guarigione dal covid, risponde così sul caso Djokovic. "Ognuno è libero di fare quello che ritiene più iusto - ha aggiunto il campione spagnolo dopo il successo su Ricardas Berankis -. Ma le regole sono regole, e se non vuoi vaccinarti avrai dei problemi: è un fatto. Dopo che tante persone sono morte negli ultimi due anni, credo che il vaccino sia l'unica via per fermare la pandemia. Questo dice chi capisce queste cose, e io non sono nessuno per avere un'opinione diversa. Abbiamo già sofferto troppo, mi fido della scienza. Se mi dicono di vaccinarmi, lo faccio". "Credo che Djokovic avrebbe potuto giocare in Australia senza problemi se avesse voluto - ha concluso Nadal -. Ma ha scelto un'altra strada, ha preso la sua decisione e tutti siamo liberi di farlo ma poi ci sono delle conseguenze. Da un certo punto di vista mi dispiace per lui. Ma allo stesso tempo conosceva quelle condizioni da molti mesi". Nadal aveva contratto il virus durante l'esibizione di Dubai a fine dicembre. (ANSA).