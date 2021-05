Tennis: Madrid; Nadal non fa regali al giovane Alcarez

(ANSA-AFP) - MADRID, 05 MAG - Rafael Nadal non ha fatto regali al giovane connazionale Carlos Alcaraz, eliminato 6-1, 6-2 nel giorno del suo diciottesimo compleanno, match con cui il numero 2 del mondo ha iniziato il Masters 1000 a Madrid. Per concedersi il diritto di competere con il re assoluto della terra battuta in questa particolare giornata per lui, Alcaraz aveva dominato in precedenza il francese Adrian Mannarino (6-4, 6-0). Nadal ha sbrigato la pratica in poco più di 1h15. Ad Alcarez è rimasta la consolazione del coro "buon compleanno" intonato per lui dallo sparuto pubblico della 'Caja Magica" durante il riscaldamento. Prossimo avversario di Nadal, negli ottavi di finale, sarà l'australiano Alexei Popyrin che ha eliminato Jannick Sinner. (ANSA-AFP).