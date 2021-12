Svolta rosa per la nuova Superlega del golf

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Svolta rosa per la Liv golf investments, nuova Superlega del golf che ha come azionista di maggioranza il Public investment fund (Pif), fondo sovrano dell'Arabia Saudita. La società ha infatti annunciato la nomina di Monica Fee come senior vice president e quella di Lily Kenny quale head of strategy. Il gruppo, che ha come ceo l'australiano Greg Norman, miglior golfista al mondo dal 1986 al 1997, ha annunciato l'entrata in società di due donne. Circostanza che sta sollevando polemiche e dubbi, anche e soprattutto nel mondo del golf, per via della vicenda - sempre attuale e scottante - legata ai diritti delle donne in Arabia Saudita, ancora molto limitati. Fee, che lavorava per la Caaa sports, avrà anche il compito di identificare partner chiave per far crescere il golf in tutto il mondo. (ANSA).