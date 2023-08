Wta Cincinnati: Paolini agli ottavi, Trevisan eliminata La 27enne toscana affronterà ora la n.4 al mondo Rybakina

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale del torneo Wta 100 di Cincinnati, in Ohio. La 27enne toscana n.43 al mondo ha eliminato al secondo turno la 25enne spagnola Cristina Bucsa (n.68) per 6-1 6-3. Ora affronterà la 24enne kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking. Fuori invece Martina Trevisan. La 29enne di Firenze n.63 in Wta è stata battuta per 6-7(2/7) 6-2 6-3 dalla coetanea statunitense n.3 al mondo Jessica Pegula. (ANSA).