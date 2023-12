Wta Brisbane: Giorgi al secondo turno, Trevisan subito out La tennista marchigiana batte la Stearns e trova la Ostapenko

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Camila Giorgi accede al secondo turno del torneo Wta 500 di Brisbane, in Australia: la 32enne marchigiana n.53 al mondo ha battuto 5-7 6-2 6-3 la 22enne statunitense Peyton Stearns (n.49) e ora affronterà la 26enne lettone Jelena Ostapenko, 13ma del ranking mondiale e n.3 del tabellone. Subito ko invece Martina Trevisan: la 30enne toscana n.42 della classifica Wta ha perso al primo turno per 3-6 2-6 contro la 34enne australiana Arina Rodionova, n.114 al mondo. In gara a Brisbane anche Lucia Bronzetti, che domani esordirà sfidando la giovane americana Ashlyn Krueger. (ANSA).

