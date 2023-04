Vela: a 'l'Uomo e il Mare' le imprese della Ocean Race

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un risultato che vale più di un record: la vittoria della terza frazione della Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe. A riuscirci, al di là di ogni pronostico, è stato il team tedesco Malizia guidato da Boris Hermann. 14.700 miglia no stop con il passaggio di Capo Horn. La cronaca in apertura, nella puntata odierna dell' " L'Uomo e il mare " la consueta Rubrica Rai, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle ore 20.00 su Raisport +HD (replica questa notte su Raidue) oltre che su RaiPlay. Dal fascino dell'altura, dei grandi spazi oceanici alla storia della cultura del mare e dell'eccellenza italiana con il ricordo di Guglielmo Marconi e la visita al museo delle Polene della Marina Militare, a La Spezia. A seguire l'intervista esclusiva con il Capitano Gino Battaglia, presidente dell'Associazione Italian Yacht Masters che raggruppa i comandanti dei grandi yacht da diporto. Storie di uomini e di mare ma soprattutto di agonismo, passione per le sfide e amore per la tradizione infine, con la Genova Sailing Week atteso appuntamento organizzato dallo Yacht Club Italiano. Nelle acque della Liguria, prospicienti il Lido di Albaro, a conquistare la scena , a regalare straordinarie emozioni, il ritorno degli 8 metri Stazza Internazionale, autentici gioielli capaci di danzare sull'acqua: Aria di Serena Galvani e Bemba di Guido Tommasi. Quasi un ritorno alle origini, per certi versi un omaggio alla storia del Club. Infatti in queste acque nel lontano 1908 fu deciso di assegnare la Coppa Italia proprio alla nuova classe degli 8 metri Stazza Internazionale. A vincere tutte e tre le prove Aria 8 metri del 1935, dell' armatrice Serena Galvani decisa a non mancare la prima tappa di avvicinamento al Campionato Mondiale di classe previsto a fine agosto nella città della Lanterna. (ANSA).