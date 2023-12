Un video svela, Pogacar sarà al Giro 2024 Annunciata la prima partecipazione dello sloveno alla Corsa rosa

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Lo sloveno Tadej Pogacar parteciperà al Giro d'Italia 2024. La conferma della presenza del due volte vincitore del Tour de France viene da un breve video pubblicato sul profilo ufficiale del Giro d'Italia dove lo si vede salire su un'auto con le insegne della Corsa Rosa e quindi pronunciare una sola ma inequivocabile parola: "Andiamo". Il programma del corridore della Uae per l'anno in arrivo prevede anche la partecipazione al Tour de France e alle Olimpiadi di Parigi. L'edizione 2024 del Giro si svolgerà dal 4 al 26 maggio prossimi, con partenza dalla Venaria Reale, vicino a Torino e arrivo a Roma. Tra le sue tante vittorie, Pogacar ne ha raccolte varie anche in Italia, imponendosi tra l'altro nelle ultime tre edizioni del Giro di Lombardia, ma mai è stato al Giro. (ANSA).