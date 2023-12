Udinese: bilancio chiude con perdite per 3,6 milioni Dato migliora rispetto ai 69 milioni dell'esercizio precedente

(ANSA) - UDINE, 27 DIC - Il conto economico di Udinese Calcio fa registrare 3,6 milioni di perdite rispetto ai 69 del bilancio precedente. E' uno dei dati più significativi dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2023 e diffuso dalla società della famiglia Pozzo. La perdita è ancora influenzata dagli ammortamenti, pari a 6,5 milioni, generati dalla rivalutazione di stadio e marchio effettuata nel 2020 e consentita dalla normativa speciale Covid. Depurato, dunque, dall'effetto degli ammortamenti, il bilancio di esercizio risulta virtualmente in utile di 2,9 milioni. Il valore del patrimonio netto si attesta a 123 milioni, mentre risulta in discesa il debito finanziario che fa registrare un -18% rispetto al precedente bilancio. Aumenta il valore netto dei diritti pluriennali al 30 giugno, che si attesta a quota 45 milioni, con un valore di mercato del parco giocatori di 185 milioni. A questi valori, si aggiunge la sensibile crescita dei ricavi arrivati a quota 126 milioni rispetto ai 78 di un anno fa, questo grazie al ritorno alla piena capienza degli stadi e dunque ai ricavi da botteghino per otto milioni. Il costo della produzione è diminuito del 16%. L'Ebidta è positivo e si attesta a 54 milioni. Per quanto riguarda l'anno corrente, Udinese ha sottoscritto due importanti accordi relativi alla denominazione commerciale dello stadio con Bluenergy e al main sponsor con "Io sono Friuli Venezia Giulia" aventi un valore più elevato dei precedenti. (ANSA).

