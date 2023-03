Test MotoGp a Portimao; Bagnaia il più veloce nel primo giorno

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagnaia, è stato è il più veloce nella prima giornata di test a Portimao, dove tra due settimane comincerà il mondiale di motociclismo. Il pilota della Ducati ha chiuso il suo miglior giro in 1:38.771, ad appena 50 millesimi dal record della pista realizzato proprio da lui nelle qualifiche del 2021. Secondo tempo, a due decimi, per Luca Marini con la Desmosedici GP22, e terzo posto per Maverick Vinales, in sella ad una Aprilia con grandi novità aerodinamiche. Nella top five di giornata ci sono anche Alex Marquez, sulla Ducati del team Gresini, e Raul Fernandez, con l'Aprilia satellite. Enea Bastianini, l'altro pilota del team ufficiale di Borgo Panigale, ha chiuso 17/o: per lui tanto lavoro con le gomme usate e una caduta. Appena fuori dai migliori dieci è rimasto Aleix Espargaro, con l'altra Aprilia ufficiale, mentre ha chiuso ottimo sesto Miguel Oliveira, anche lui sulla moto satellite. Nel team Yamaha, tanto lavoro per Franco Morbidelli, col 21/o tempo finale dopo 95 giri del circuito portoghese, mentre Fabio Quartararo ha realizzato l'ottavo tempo a circa 8 decimi da Bagnaia. Quanto alla Honda, Marc Marquez ha completato 78 giri e firmato il 19/o tempo, mentre si è piazzato cinque posizioni più avanti il compagno di squadra Joan Mir. (ANSA).